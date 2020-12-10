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_ قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 5.7% على أساس سنوي في نوفمبر من 4.5% في أكتوبر.
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وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي المصري عند تسعة بالمئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
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ومقارنة مع الشهر السابق، تباطأت وتيرة زيادة الأسعار إلى 0.8% في نوفمبر مقارنة مع 1.8% في أكتوبر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 5.7% في نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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