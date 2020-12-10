معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 5.7% في نوفمبر

_ قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 5.7% على أساس سنوي في نوفمبر من 4.5% في أكتوبر.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي المصري عند تسعة بالمئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

اضغط لتحميل العدد التاسع والثمانون من نشرة دوت الخليج

ومقارنة مع الشهر السابق، تباطأت وتيرة زيادة الأسعار إلى 0.8% في نوفمبر مقارنة مع 1.8% في أكتوبر.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج