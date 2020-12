جوميا تتطلع إلى أبعد من الربح وتتوسع في أسواق أفريقية منها مصر

بلومبرج _ تتطلع شركة جوميا تكنولوجيز Jumia Technologies AG إلى ما هو أبعد من الهدف المباشر المتمثل في تحقيق ربح من أعمالها التجارية الإلكترونية الأفريقية، حيث تضع خططًا طويلة الأجل لمرحلة جديدة من النمو والدخول إلى قطاعات وبلدان جديدة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال الرئيس التنفيذي المشارك ساشا بوينيونيك أن الوقت قد حان لوضع الأساس للمرحلة التالية من النمو. سيركز ذلك جزئيًا على قسم جوميا الذي يساعد في نقل البضائع بين المشترين والبائعين في 11 دولة أفريقية، بما في ذلك نيجيريا ومصر وأوغندا، وأعمال المدفوعات التي تتيح لهم تسوية المعاملات. وأكد بوينيونيك في مقابلة إن الشركة قد تتطلع في النهاية إلى تقسيمهما إلى كيانات منفصلة.

مفهوم الشريك اللوجيستي الشامل

قال بوينيونيك: “لقد ابتكرنا شيئًا غير موجود بالفعل في إفريقيا، وهو شريك لوجستي شامل في القارة”. “لقد بنيناها من البداية ، حتى نتمكن يومًا ما من اقتناؤها إذا أردنا ذلك.”

تأسست جوميا في لاجوس من قبل الفرنسيين Poignonnec و Jeremy Hodara عام 2012 ، وبدأت في جذب الانتباه بسبب خطة رواد الأعمال الطموحة لجلب التجارة الإلكترونية إلى قارة ذات اتصالات الإنترنت والأنظمة المصرفية الضعيفة نسبيًا ، والتي تعاني النقل الفوضوي والعناوين غير الموثوق بها.

ورسمت تحذيرات البقاء في المنزل أثناء جائحة Covid-19 صورة أكثر إيجابية لشركات التجارة الإلكترونية – حتى في إفريقيا. وقد قفز سهم جوميا منذ ذلك الحين ، وزاد بأكثر من 550٪ في الأشهر الـ 12 الماضية. وهذا يقدر قيمة الشركة بنحو 3.2 مليار دولار.

وأضاف بوينيونيك إن جوميا فتحت شبكتها اللوجيستية الأفريقية لأطراف ثالثة ، مما ساعد على زيادة أحجام التداول والتفاوض على أسعار أفضل لتكاليف الشحن والتحكم. وقد استفادت الشركة أيضًا من إحجام عمالقة الصناعة Amazon.com Inc. و Alibaba Group Holding Ltd. حتى الآن للتوسع بشكل كبير في القارة، مع Takealot التابعة لشركة Naspers Ltd. وهي واحدة من الشركات القليلة المماثلة.

قال بوينيونيك: “ينصب التركيز على تقليل الخسائر والتحكم في التكاليف ، وتحديد مكان تخصيص مواردنا”. وبلغت الخسائر التشغيلية لجوميا في الربع الثالث 28 مليون يورو (33.9 مليون دولار) بانخفاض 49 بالمئة عن العام السابق.

وقال بوينيونيك إن جوميا خرجت من ثلاثة أسواق أفريقية العام الماضي لكنها ستدرس فرصًا أخرى على المدى الطويل بما في ذلك إثيوبيا. وقال إن كونك من عموم إفريقيا يمكّن المستثمرين من التعرض للقارة بدلاً من دولة واحدة ، بينما يمكن لشركاء مثل شركة الاتصالات اللاسلكية MTN Group Ltd والمجموعة المالية Mastercard Inc. – اللتين استثمرتا في جوميا قبل الاكتتاب العام – العمل مع المجموعة عبر عدة أسواق.

وأضاف الرئيس التنفيذي إن خيارات النمو الأخرى تشمل الألعاب وتدفق الفيديو.

اضغط لتحميل العدد التاسع والثمانون من نشرة دوت الخليج

وأشار بوينيونيك: “لا أحد يشكك في أهمية التجارة الإلكترونية كعمل تجاري – والفرصة في إفريقيا هائلة”. “قبل سبع سنوات ، كان الناس يتساءلون كيف سنفعل ذلك ، والآن يبقى السؤال الوحيد حول الربحية.”

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج