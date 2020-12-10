آراب ديري: بايونيرز القابضة قلصت حصتها إلى 39.89% لصالح مجموعات مرتبطة

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رنا ممدوح _ قامت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، بتداول أسهم بينها وبين مجموعاتها المرتبطة أمس، وذلك في إطار إعادة هيكلة داخلية بما يخدم مشروع التقسيم الجاري العمل على إنهائة.
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وقد تمت التداولات في شركة العربية لمنتجات الآلبان- آراب ديري باندا- دون التغير في إجمالي نسب المجموعات المرتبطة في الشركة.
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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن بايونيرز القابضة قلصت حصتها في آراب ديري باندا من 64.73٪ إلى 39.89٪.
مقابل استحواذ شركة الصفوة للاستشارات والتنمية على حصة بنسبة 11.40٪ بشراء عدد 18.250 مليون سهم من أسهم العربية لمنتجات الألبان
كما استحوذت شركة نمو للاستشارات على حصة بنسبة 9.68٪ بشراء عدد 15.5 مليون سهم.
وقامت سمو للاستشارات بشراء 6 مليون سهم لتستحوذ على حصة 3.75٪.
وبلغت إجمالي نسبة المجموعات المرتبطة قبل وبعد التنفيذ 70.17٪.
علما بأن العمليات تمت تنفيذها من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بسعر 10.7 جنيه للسهم الواحد وقامت شركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
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