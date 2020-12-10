الكابلات الكهربائية: بايونيرز القابضة رفعت حصتها إلى 26.15% بشراء حصص من مجموعات مرتبطة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، أن بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية قامت برفع حصتها في رأسمال الشركة من 13.47% إلى 26.15% بشراء 90.2 مليون سهم.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن بايونيرز القابضة قامت بتداول أسهم بينها وبين مجموعاتها المرتبطة أمس، وذلك في إطار إعادة هيكلة داخلية بما يخدم مشروع التقسيم الجاري العمل على إنهائة.

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وقد تمت التداولات دون التغير في إجمالي نسب المجموعات المرتبطة في الشركة.

وقلصت شركة سمو للاستشارات حصتها في رأسمال الكابلات الكهربائية المصرية من 7.59٪ إلى 6.47٪ من خلال بيع عدد 8 مليون سهم.

وباعت شركة نمو للاستشارات عدد 55 مليون سهم ونتح عن ذلك تراجع حصتها من 7.90٪ إلى 0.17٪.

وقلصت شركة وادي للاستشارات حصتها من 18.93٪ إلى 17.23٪ ببيع 12.066 مليون سهم.

وباعت شركة الحصن للاستشارات 15.133 مليون سهم لتقلص حصتها من 19.70٪ إلى 17.58٪.

وبلغت إجمالي نسبة المجموعات المرتبطة قبل وبعد التنفيذ 78.45٪.

علما بأن العمليات تمت تنفيذها من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بسعر 2.30 جنيه للسهم الواحد وقامت شركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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