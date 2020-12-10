مال وأعمال

رئيس البورصة يشارك في مناقشة رسالة ماجستير حول المسئولية الاجتماعية للشركات

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رنا ممدوح _ شارك الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، في مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تحت عنوان” تقيم العلاقة بين المسئولية الاجتماعية للشركات وأدائها المالي، دراسة تطبيقية على المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات بالبورصة المصريةESG Index.

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وبحسب بيان صادر عن البورصة اليوم، فيدور موضوع الرسالة حول تحديد أثر التغيير في جهود المسئولية الاجتماعية للشركات على أدائها المالي، وكذا كيفية دفع جهود الكيانات الاقتصادية المختلفة نحو تطوير برامجها الساعية نحو تعزيز مسئوليتها الاجتماعية.

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وأعرب فريد، عن شكره وتقديره لدعوة الدكتورةً نجوى سمك رئيس قسم الاقتصاد بالكلية، أحد أعرق كليات جامعة القاهرة والتي تخرج منها قامات فكرية لامعة أثرت الحياة السياسية والاقتصادية في مصر.

وتابع رئيس البورصة:”المشاركة في مناقشات رسائل الماجستير تأتي من منطلق الحرص على المشاركة في سد الفجوة بين الدراسات الاكاديمية والتطبيقات العملية، وذلك بما يعود بالنفع على الواقع العملي والتطبيقي علىًنحو يعزز من قدرات بلادنا الانتاجية في المجالات ذات الصِّلة بالدراسات الالاكاديمية”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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