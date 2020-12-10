الجيزة العامة للمقاولات: بايونيرز القابضة رفعت حصتها إلى 59.69% بشراء حصص من مجموعات مرتبطة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، أن بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية قامت برفع حصتها في رأسمال الشركة من 55.59% إلى 59.69% بشراء 12.011 مليون سهم.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن بايونيرز القابضة قامت بتداول أسهم بينها وبين مجموعاتها المرتبطة أمس، وذلك في إطار إعادة هيكلة داخلية بما يخدم مشروع التقسيم الجاري العمل على إنهائة.

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وقد تمت التداولات دون التغير في إجمالي نسب المجموعات المرتبطة في الشركة.

وقلصت شركة نمو للاستشارات حصتها في رأسمال الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري من 4.26٪ إلى 1.19٪ من خلال بيع عدد 9 مليون سهم.

وباعت شركة وادي للاستشارات عدد 2 مليون سهم ونتج عن ذلك تراجع حصتها من 3.27٪ إلى 2.59٪.

وباعت شركة الحصن للاستشارات 528.327 ألف سهم لتقلص حصتها من 6.01٪ إلى 5.83٪.

وقلصت شركة ثروة للاستشارات حصتها من 2.03٪ إلى 1.87٪ ببيع 483.155 ألف سهم .

وبلغت إجمالي نسبة المجموعات المرتبطة قبل وبعد التنفيذ 73.24٪.

علما بأن العمليات تمت تنفيذها من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بسعر 2.30 جنيه للسهم الواحد وقامت شركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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