وزير المالية: مصر تضاعف التحوط من صعود أسعار النفط في العام الجديد.. وتتجه للقمح

بلومبرج _ قال وزير المالية الدكتور محمد معيط لوكالة بلومبرج، إن مصر اشترت المزيد من عقود المشتقات لحماية نفسها من ارتفاع تكاليف النفط، مع سعي بعض المستوردين إلى الاستفادة من تراجع الأسعار هذا العام.

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وقال وزير المالية في مقابلة، إن مصر ضاعفت تقريبًا من تحوطاتها النفطية خلال السنة المالية 2020-21 المنتهية في يونيو.

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وقال معيط: “أبرمنا عددًا كبيرًا من عقود التحوط” دون الكشف عن حجم البرنامج أو تفاصيل أخرى.

وانخفضت أسعار النفط في مارس وأبريل مع انتشار فيروس كورونا حول العالم وتسبب الإغلاق في انهيار الطلب على الطاقة. ومنذ ذلك الحين، ارتفع خام برنت القياسي إلى ما يقرب من 50 دولارًا للبرميل، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 25٪ هذا العام. وبينما أثر ذلك على مصدري النفط، فقد ساعد في تمويل المستوردين، وخاصة أولئك الذين يدعمون بعض الوقود.

وتمنح عقود التحوط حامليها الحق في الحصول على النفط بسعر محدد مسبقًا.

وشاركت بنوك Citigroup و JP Morgan Chase & Co في عملية لشراء المشتقات في المرة الأولى التي تحوطت فيها مصر من ارتفاع أسعار النفط الخام.

وتستند ميزانية الحكومة إلى متوسط ​​سعر خام يبلغ 61 دولارًا للبرميل مقارنة مع 68 دولارًا في العام المالي الماضي.

وخفضت مصر دعمها لمعظم المنتجات البترولية العام الماضي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي، وتواصل دعمها الجزئي للديزل وغاز البوتان.

ويتم تحديد الأسعار المحلية بشكل ربع سنوي، مع مراعاة أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه المصري.

وقال معيط إن مصر تجري محادثات مع بعض البنوك للتحوط من ارتفاع أسعار القمح.

ومصر واحدة من أكبر مشتري القمح في العالم.

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