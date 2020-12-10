مال وأعمال

كريستالينا جورجيفا تتوقع تمديد تجميد مدفوعات ديون الدول الفقيرة لصندوق النقد

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– قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، إنها تتوقع تمديد برنامج الصندوق لتجميد مدفوعات ديونه المستحقة على الدول الأشد فقرا إلى نهاية 2021.

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كانت جورجيفا تتحدث خلال منتدى للصندوق عن أزمة كوفيد-19 في الدول النامية، حيث أضافت أن أفضل إنفاق من الممكن أن تنفقه الدول في خضم الأزمة هو على استثمارات تسريع توزيع لقاحات فيروس كورونا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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