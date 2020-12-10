كريستالينا جورجيفا تتوقع تمديد تجميد مدفوعات ديون الدول الفقيرة لصندوق النقد

– قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، إنها تتوقع تمديد برنامج الصندوق لتجميد مدفوعات ديونه المستحقة على الدول الأشد فقرا إلى نهاية 2021. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج كانت جورجيفا تتحدث خلال منتدى للصندوق عن أزمة كوفيد-19 في الدول النامية، حيث أضافت أن أفضل إنفاق من الممكن أن تنفقه الدول في خضم الأزمة هو على استثمارات تسريع توزيع لقاحات فيروس كورونا. اضغط لتحميل العدد التاسع والثمانون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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