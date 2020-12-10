البورصة تتراجع بنسبة 0.2% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي بضغط من القوى البيعية للمؤسسات العربية والأجنبية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.2٪ ليتداول عند مستوى 10.995 نقطة.

اضغط لتحميل العدد التاسع والثمانون من نشرة دوت الخليج

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.39٪ و 0.53٪ على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 72.881 مليون جنيه على 91 شركة من خلال 1.403 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 26 مقابل ارتفاع 14 في حين لم تتغير أسعار 53.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 9.659 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 10.720 مليون جنيه، مقابل 1.061 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بمبلغ 5.745 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 5.997 مليون جنيه مقابل 251.279 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بمبلغ 15.404 مليون جنيه، منها 14.178 مليون جنيه للأفراد، و 1.226 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم المصريين للأسكان والتنمية والتعمير قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 18.17٪، يليه سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 4.99٪، ثم سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 4.10٪.

في حين تصدر سهم آرابيا انفستمنتس هولدنج قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 3.56٪ تلاه سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بنسبة 3.30٪ ثم سهم سبيد ميديكال بنسبة 3.28٪.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج