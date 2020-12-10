مراجعة تصنيفات أول شريحة من عملاء اتفاق كايش وهيرميس للحلول التمويلية

فاروق يوسف _ كشف عادل البوصيلي، المدير والشريك المؤسس بشركة “كايش”، عن أنه تجري حاليًا مراجعة التصنيفات الائتمانية لأول عملاء برنامج حلول الموردين الجديد الذي تم إطلاقه بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية.

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وأكد أن هذا البرنامج سيسهم في التيسير على الموردين للحصول على تمويلات مختلفة بأقل مجهود وخلال مدة زمنية وجيزة، كما أنه يسهم في ميكنة عمليات دفع المستحقات، وهو ما سينتج عنه تغير واضح في ديناميكية سوق الدفع، على المدى القريب.

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أضاف في تصريحات لحابي، أن من يرغب في التسجيل والتعامل على منصة كايش، سيتقدم بطلب وبعدها يفصح عن المشتري، ومن ثم التحدث معه لتمويل المستحقات طبقًا للفاتورة أو أمر التوريد الصادر من المورد.

وقال إن المرحلة الأولى من البرنامج تتضمن الشركات فقط، على أن تشمل المراحل التالية وتحديدًا بعد التوسع شرائح مختلفة، منوهًا إلى أن الهدف خلال المرحلة الجارية هو استيعاب الموردين والمشترين للخدمة الجديدة، واستخدامها بشكل كافٍ.

من جانبه، أشار محمود حسن الشريك المؤسس بشركة “كايش”، إلى أن المنصة الخاصة ببرنامج حلول الموردين مجهزة بأحدث النظم التكنولوجية، وتتيح خدمات متطورة في منظومة الدفع، خاصة أنها مطبقة في العديد من البلدان.

وأكد حسن، أن عمليات التوريد في مصر تمر بمراحل عديدة من عمليات المدفوعات النقدية، وبالتالي فإن الهدف هو توفير حلول مالية متكاملة وميكنة عمليات الدفع كافة بدءًا من المورد مرورًا بالموزع وصولًا للمشتري.

وأعلنت أمس شركة التكنولوجيا المالية “كايش” المتخصصة في حلول سلسلة الموردين عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، في مجال التأجير التمويلي وخدمات التخصيم، وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركتان بتوفير حلول تمويل رقمية مبتكرة تتيح للموردين تمويل مستحقاتهم باستخدام التكنولوجيا المقدمة من شركة “كايش”.

ومن خلال الاتفاقية ستقوم شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية وشركة “كايش” بتوفير برنامج متكامل لمختلف أحجام الشركات مما يتيح للجانب المشتري وشبكات الموردين على حد سواء رقمنة عمليات الدفع وتمويل المستحقات.

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