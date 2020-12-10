بنك مصر يحتفظ بنحو 50% من قرض أورا ديفلوبرز

أمنية إبراهيم _ علمت نشرة دوت الخليج من مصادر مطلعة، أن بنك مصر احتفظ بنصف قيمة قرض أورا ديفلوبرز تقريبًا، والبالغ قيمته الإجمالية 2.54 مليار جنيه، ويشارك فيه 3 بنوك هي: التعمير والإسكان والإمارات دبي الوطني والبنك المصري لتنمية الصادرات إلى جانب البنك الحكومي.

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وتابعت المصادر أن نصيب بنك مصر من القرض المشترك الذي قاد عمليات إدارته وترتيبه، يبلغ نحو 1.250 مليار جنيه أو ما يزيد عليها قليلًا.

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الإمارات دبي يستحوذ على حصة تزيد على 400 مليون جنيه وتنمية الصادرات يقتنص 350 مليونًا و510 مليونًا لبنك التعمير والإسكان

وكشفت المصادر لحابي، عن استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة تمويلية تزيد على 400 مليون جنيه، فيما اقتنص البنك المصري لتنمية الصادرات EBE شريحة بقيمة 350 مليون جنيه، وبلغت مساهمة بنك التعمير والإسكان 510 ملايين جنيه.

مليار جنيه من التمويل توجه لإغلاق قرض سابق حصلت عليه الشركة من البنك الحكومي

وأشارت المصادر، إلى أن نحو مليار جنيه من قيمة القرض المشترك ستوجه لإغلاق قرض سابق حصلت عليه شركة أورا ديفلوبرز منتصف العام الجاري من بنك مصر، بغرض تمويل أعمال إنشاءات المرحلة الأولى من مشروع ZED بمدينة الشيخ زايد، المقام على مساحة 165 فدانًا.

وأعلنت شركة أورا ديفلوبرز للتطوير العقاري، مطلع ديسمبر الجاري، عن توقيعها عقد قرض مشترك طويل الأجل بقيمه تصل إلى 2.5 مليار جنيه مع أربعة بنوك هي: مصر، والإمارات دبي الوطني، وتنمية الصادرات، والتعمير والإسكان، لمدة ثماني سنوات، لتمويل جزء من التكاليف الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع “زد” الشيخ زايد.

وقال المهندس نجيب ساويرس، إن الشركة تهدف باستمرار إلى تطوير أحياء مستدامة وفاخرة وعملية، وتؤمن بالقدرة على تخطي تحديات هذه المرحلة وتحقيق الهدف المتمثل في تقديم مشاريع تنموية مبتكرة وجديرة بالثقة إلى السوق المصرية، كما يعتبر هذا القرض تأكيدًا على ثقة البنوك المصرية في إمكانيات الشركة وقدرتها على الوفاء بوعودها لجميع عملائها.

وفي مايو 2020، وقعت أورا ديفلوبرز مصر، عقدًا مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة لبناء المرحلة 01A لمشروع زد الشيخ زايد، وفي سبتمبر 2020، تم توقيع عقدين مع شركة رواد الهندسة الحديثة وريدكون للإنشاءات لبناء المرحلة B01 لنفس المشروع.

ويعد مشروع زد الشيخ زايد متعدد الاستخدامات، ويتكون من ست مراحل تتضمن أكثر من 4.500 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، بالإضافة إلى وحدات إدارية وتجارية.

وتخطط أورا ديفلوبرز مصر لضخ ما يقرب من 3 مليارات جنيه في أعمال الإنشاءات خلال العام المقبل، في مشروعي زد الشيخ زايد وزد إيست الذي تعمل عليه الشركة في مدينة القاهرة الجديدة، والمقرر البدء فيه خلال الربع الأخير من العام، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة هيثم عبد العظيم.

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