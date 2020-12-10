اليورو مستقر قبيل تحفيز متوقع من المركزي الأوروبي والإسترليني يتراجع

_ استقر اليورو اليوم قبل أن يكشف البنك المركزي المصري الأوروبي عن تدابير تحفيز جديدة، بينما هبط الجنيه الإسترليني بعد أن جرى تمديد محادثات تجارية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى الأيام القليلة القادمة سعيا لتحقيق انفراجة صعبة المنال.

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وأوضح مسؤولون في البنك المركزي المصري الأوروبي في الأسابيع الأخيرة أن برنامجا أكبر لمشتريات الطوارئ الخاصة بالجائحة وتقديم المزيد من القروض المدعومة طويلة الأجل للبنوك سيشكلان العمود الفقري لإجراءات على صعيد السياسة.

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وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو قليلا فحسب مقابل الدولار ليصعد 0.04 في المائة إلى 1.2086 دولار، لكن مقابل الإسترليني صعد اليورو 0.7 في المائة إلى 90.80 بنس.

بينما واصل الإسترليني تكبد خسائر مقابل الدولار متراجعا إلى 1.3317 دولار.

وانخفضت العملة البريطانية أثناء الليل بعد أن منح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين المفاوضين مهلة تنتهي في غضون الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من الممكن إبرام اتفاق تجاري بعد أن فشلا في سد هوة الخلافات بنفسيهما.

وحوم اليوان الصيني في التعاملات الخارجية دون أعلى مستوى في عامين ونصف العام أيضا والذي سجله الأربعاء ليتداول عند 6.5385 للدولار. وصعد الدولار 0.3 في المائة إلى 104.55 ين.

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