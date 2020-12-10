اتحاد الصناعات البريطاني: اقتصاد المملكة لن يتعافى من الجائحة قبل نهاية 2022

وكالات _ حذر اتحاد الصناعات البريطاني، من أن اقتصاد البلاد لن يعود على الأرجح إلى حجم ما قبل جائحة كوفيد-19 قبل نهاية عام 2022 ومن أن البطالة سترتفع بشدة على ما يبدو في النصف الأول من العام المقبل.

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وتوقع الاتحاد انكماش اقتصاد المملكة بنسبة مرتفعة قياسية 11.1% هذا العام نتيجة للجائحة قبل أن ينمو ستة بالمئة العام المقبل و5.2% خلال 2022.

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ويُتوقع أن تسجل البطالة ذروة عند 2.51 مليون شخص، أو ما يعادل 7.3% من قوة العمل، في الربع الثاني من العام المقبل بعد انتهاء برنامج مساعدة حكومي.

وقال توني دانكر المدير العام الجديد للاتحاد “ببساطة يجب أن نتوصل إلى سبل جديدة لدفع الشركات للاستثمار في بداية 2021 إذا أردنا الإسراع في التعافي”.

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