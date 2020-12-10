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وكالات _ حذر اتحاد الصناعات البريطاني، من أن اقتصاد البلاد لن يعود على الأرجح إلى حجم ما قبل جائحة كوفيد-19 قبل نهاية عام 2022 ومن أن البطالة سترتفع بشدة على ما يبدو في النصف الأول من العام المقبل.
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وتوقع الاتحاد انكماش اقتصاد المملكة بنسبة مرتفعة قياسية 11.1% هذا العام نتيجة للجائحة قبل أن ينمو ستة بالمئة العام المقبل و5.2% خلال 2022.
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ويُتوقع أن تسجل البطالة ذروة عند 2.51 مليون شخص، أو ما يعادل 7.3% من قوة العمل، في الربع الثاني من العام المقبل بعد انتهاء برنامج مساعدة حكومي.
وقال توني دانكر المدير العام الجديد للاتحاد “ببساطة يجب أن نتوصل إلى سبل جديدة لدفع الشركات للاستثمار في بداية 2021 إذا أردنا الإسراع في التعافي”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد الصناعات البريطاني: اقتصاد المملكة لن يتعافى من الجائحة قبل نهاية 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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