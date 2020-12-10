الولايات المتحدة تقترب من المراجعة النهائية للقاح كورونا وعدد الوفيات اليومية يتجاوز 3250

_ سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية الناجمة عن كوفيد-19 بعد وفاة أكثر من 3250 بسبب المرض يوم الأربعاء، في الوقت الذي كثف فيه مسؤولو الصحة العامة الاستعدادات لحملة لقاح على نطاق واسع قبل المراجعة النهائية للجهات التنظيمية.

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‭‭‭ ‬‬‬ويأتي التحرك نحو طرح لقاح قبيل مراجعة مصيرية يجريها خبراء بارزون في قطاع الطب في الولايات المتحدة مع ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 على نحو يدعو للقلق، الأمر الذي يستنزف أنظمة الرعاية الصحية في بعض بؤر الوباء الساخنة.

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وأظهرت بيانات وزارة الصحة الأمريكية أن وحدات العناية المركزة في مئات المستشفيات بالمدن والمجتمعات الريفية في جميع أنحاء البلاد قد بلغت أقصى طاقاتها الاستيعابية أو توشك على ذلك.

وأفادت عشر مقاطعات في كاليفورنيا معظمها ريفية بعدم وجود أسرّة بالعناية المركزة على الإطلاق يوم الأربعاء. وفي مقاطعة فريسنو التي يقطنها مليون نسمة، شغل المرضى كل الأسرّة في وحدات الرعاية المركزة ولم يتبق سوى سبعة.

وفي مقاطعة سان خواكين الزراعية إلى الشمال لم يعد هناك سوى خمسة أسرة شاغرة في وحدات العناية المركزة.

وارتفع عدد مرضى كوفيد في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد إلى أعلى مستوى على الإطلاق إذ بلغ 106217 حتى أواخر يوم الأربعاء بزيادة حوالي 18 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين.

كما سجلت الولايات المتحدة 2259 وفاة و205661 إصابة يومية في المتوسط خلال الأسبوع الأخير، وهي حصيلة يرجح مسؤولو الصحة تسارعها في الأشهر المقبلة قبل أن يصبح اللقاح متاحا على نطاق واسع للجمهور.

وتوفي 3253 مريضا على الأقل في الولايات المتحدة يوم الأربعاء وفقا لإحصاء لبيانات كل ولاية.

وتجاوز الرقم الأخير الرقم القياسي السابق المسجل في الثالث من ديسمبر كانون الأول والذي بلغ 2861 وفاة بسبب كوفيد، كما يمثل المرة الأولى التي يودي فيها الفيروس بحياة 3000 أمريكي أو أكثر في يوم واحد، وهو عدد يتجاوز عدد قتلى هجمات 11 سبتمبر 2001.

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