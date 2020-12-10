الذهب يرتفع بصورة طفيفة في تعاملات الخميس ويسجل 802 جنيها للجرام

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شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بصورة طفيفة مسجلة زيادة بواقع جنيهًا فقط، عند المقارنة مع إغلاق الأمس.
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وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل اليوم إلى مستوى 802 جنيهًا، بعدما بلغ أمس الإربعاء نحو 801 جنيهًا.
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فيما حقق عيار 18 قيمة سعرية 702 جنيهًا، وبلغ عيار 24 نحو 902 جنيهًا.
وسجل الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و 416 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، حقق الملاذ الآمن 1833 دولارًا للأوقية.
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