السويس للأسمنت توافق على شطب أسهمها اختياريا من البورصة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت في جلسته المنعقدة أمس، على شطب أسهم الشركة شطبا اختياريا من البورصة المصرية.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة وشراء جميع أسهم المساهمين المعترضين على الشطب الاختياري والمتضررين منه.

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وذلك بنفس سعر عرض الشراء المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس اس. ايه.اس والذي تم تنفيذه بالبورصة المصرية بتاريخ 19 نوفمبر الماضي والبالغ قيمته 7.5 جنيه للسهم الواحد.

جاء ذلك في ضوء ماأسفر عنه عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس اس. ايه.اس من استحواذ الاخيرة على عدد 26.736 مليون سهم من أسهم السويس للأسمنت تمثل نسبة 14.15٪ من رأس المال المصدر، ليصبح إجمالي الأسهم المملوكة لشركة هايدلبرج سيمنت مجتمعا مع أطرافة المرتبطة عدد 154.218 مليون سهم تمثل نسبة 84.8٪ من رأس المال المصدر للسويس للأسمنت.

وفي ضوء أنه من المتوقع أن تزيد النسبة المملوكة لمقدم العرض مجتمعا مع أطرافه المرتبطة لتصبح 91.3٪ من رأسمال الشركة المصدر.

وتنفيذا لأحكام المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة 74 من من الإجراءات التنفيذية لها.

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