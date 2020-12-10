سعر الدولار مستقر أمام الجنيه حتى منتصف التعاملات

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شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس، عند نفس المستويات المسجلة بالأمس.
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وحافظ الدولار على مستواه عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، في بنكي الأهلي المصري ومصر.
كما ظل الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
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وأيضًا بقي الدولار مستقرًا في بنوك: التجاري الدولي CIB والأهلي الكويتي والمصرف العربي الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي وعوده مصر، عند منطقة 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
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