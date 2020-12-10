مال وأعمال

سعر الدولار مستقر أمام الجنيه حتى منتصف التعاملات

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شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس، عند نفس المستويات المسجلة بالأمس.

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وحافظ الدولار على مستواه عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، في بنكي الأهلي المصري ومصر.

كما ظل الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

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وأيضًا بقي الدولار مستقرًا في بنوك: التجاري الدولي CIB والأهلي الكويتي والمصرف العربي الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي وعوده مصر، عند منطقة 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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