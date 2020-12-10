مؤشر البورصة الرئيسي يصعد أعلى 11000 نقطة بمنتصف التعاملات بدعم من مشتريات الأجانب

رنا ممدوح _ قلص مؤشر البورصة الرئيسي من خسائرة في منتصف تعاملات اليوم ليعاود الصعود أعلى مستوى 11000 نقطة، مسجلا انخفاض بصورة طفيفة بنسبة 0.03%.

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جاء ذلك بدعم من القوى الشرائية للأجانب، بحانب صعود سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.42٪ ليتداول عند مستوى 62.75 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.86٪ و 0.92٪ على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 671.856 مليون جنيه على 171 شركة من خلال 23.536 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 96 شركة مقابل ارتفاع 29 في حين لم تتغير أسعار 46.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بمبلغ 22.120 مليون جنيه، منها 21.363 مليون جنيه للمؤسسات، و 756.742 ألف جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 19.650 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 53.805 مليون جنيه، مقابل 34.155 مليون جنيه صافس شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بمبلغ 2.470 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 9.086 مليون جنيه، مقابل 6.616 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.