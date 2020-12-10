الإمارات دبي الوطني: مركز المدفوعات الشامل دخل حيز التشغيل بمعظم المؤسسات التابعة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن مواصلة تنفيذ مركز المدفوعات الشامل على نطاق عالمي، كخطوة في استراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها البنك، ورصد لها نحو 272 مليون دولار.

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ويوفر المركز قدرة شاملة على التطوير والتوسيع، ليساهم في تسريع عمليات إطلاق الابتكارات الحالية والجديدة في مجال المدفوعات عبر كافة الأسواق التي يعمل بها البنك والمؤسسات التابعة له.

وذكر بيان اليوم، أن منصة الدفع المتعددة والتي تغطي عدة مؤسسات وعملات، دخلت حيز التشغيل الكامل في معظم المؤسسات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والأسواق التي يزاول نشاطه فيها، بما في ذلك عملاء البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند ولندن ومصر وجميع عملاء الإمارات الإسلامي.

وأضاف أن المنصة تتيح لبنك الإمارات دبي الوطني رؤية شاملة لمدفوعات العملاء عبر جميع المؤسسات التابعة للمجموعة والأسواق التي تعمل بها، إضافة إلى تمكينه من تزويد عملائه بمنظومة تتبع محسّنة وواضحة لمعاملات الدفع عبر “مبادرة المدفوعات العالمية”.

وتسهم منصة المدفوعات الجديدة، في تحقيق فوائد ملموسة على صعيد التكاليف والكفاءة التشغيلية، حيث تأتي لتحل مكان محركات المدفوعات التقليدية المتعددة كما ستقوم بتحديد أقصر مسار ممكن لمعالجة المدفوعات، وتمكين نظام “المعالجة المباشرة” لتوفر للعملاء تجربة فورية وسلسة لإجراء المدفوعات، بحسب ما أورده البيان.

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وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة عمليات المجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، إن سبل إجراء المدفوعات تشهد اليوم تغيرا أسرع من كافة مكونات قطاع الخدمات المالية، نتيجة للتقنيات الحديثة والمنافسة المتنامية وتوقعات العملاء المتبدلة، وهنا يأتي دور مركز المدفوعات الشامل، عبر تعزيز قدرة البنك على توفير أحدث حلول المدفوعات الفورية والمبتكرة لعملائه بمجرد توفرها.

وأضاف قاسم: من شأن المنصة الجديدة أن تتيح للبنك السرعة في إطلاق خدمات المدفوعات المخصصة تماشيا مع التزام البنم الراسخ تجاه تبسيط العمليات المصرفية اليومية وتوفير تجارب مجزية للعملاء.

ويحظى مركز المدفوعات الشامل التابع لبنك الإمارات دبي الوطني بدعم حل المدفوعات TCS BaNCS المصمم استنادا إلى نماذج المعالجة والبيانات الحائزة على شهادة ISO20022.

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