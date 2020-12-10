فيتش ترفع توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني لعام 2021 إلى 8%

وكالات _ رفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توقعاتها هذا الأسبوع للنمو الاقتصادي الصيني العام المقبل، بناءً على زيادة الطلب المحلي وتوقعات نشر لقاح لفيروس كورونا.

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وتتوقع فيتش، أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 8% في عام 2021، ارتفاعا من توقعات معدل 7.7% في سبتمبر.

وكتب محللا الوكالة برايان كولتون وباول بوروفسكي في التقرير الذي صدر اليوم الخميس: “سيكون هذا أعلى بكثير من تقديرنا لإمكانية النمو الصيني طويل الأجل بحوالي 5.5%، لكن يمكن تحقيقه تمامًا من مثل هذه القاعدة المنخفضة في عام 2020”.

وأشار المحللون إلى أنه في الأشهر القليلة الماضية ، تشير البيانات إلى انتعاش كبير في الاستهلاك الصيني، لا سيما في صناعة المطاعم وغيرها من الأنشطة التي تنطوي على التجمعات الاجتماعية.

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وقال تقرير فيتش، إن البيئة الاقتصادية العالمية ستتحسن على الأرجح في النصف الثاني من العام المقبل حيث يتم تطعيم المزيد من الناس.

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