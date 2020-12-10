السعودية توافق على تسجيل لقاح كورونا من فايزر الأمريكية

العربية نت _ أعلنتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية موافقتها على تسجيل لقاح فايزر وبيونتك لفيروس كورونا، بعد أن تقدمت شركة ” فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله ، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

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وجاء قرار موافقة “الهيئة” على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه استنادً إلى البيانات التي تقدمت بها شركة ” فايزر” بتاريخ 24 نوفمبر 2020، إذ باشرت الهيئة – فور اكتمال المتطلبات – عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.

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وعقدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية اجتماعات عدة لدراسة البيانات التي قدمتها الشركة، إضافة إلى الاجتماع مع الشركة المُصنّعة وممثليها للإجابة على الاستفسارات التي قدمتها الهيئة، كما تم أخذ رأي الفريق العلمي الاستشاري للأمراض المعدية المُنبثق من اللجنة الاستشارية العلمية للدراسات السريرية.

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