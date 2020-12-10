البورصة: إدراج أسهم بنك القاهرة بعد تجزئة القيمة الإسمية إلى جنيهان..14 ديسمبر الجاري

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على قيد تجزئة القيمة الأسمية لسهم بنك القاهرة من 4 جنيهات إلى جنيهان للسهم الواحد، ليصبح راس مال البنك المصدر و المقيد بالبورصة المصرية و البالغ 5.250 مليار جنيه موزعا على عدد 2.625 مليار سهم، بدلا من 1.312.5 مليار سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم ممثلا في ثلاثة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ” أسهم “.

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وقررت اللجنة إدراج اسهم البنك بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـارا من بداية جلسـة تداول يوم الاثنين الموافق 14\12\2020 .

وواففت الجنة على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للبنك و الخاصة بمركز البنك الرئيسي و محله القانوني طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء ليصبح نص المادة الرابعة بعد التعديل كمايلي :-

المركز الرئيسي للبنك وموطنه القانوني رقم “6” شارع الدكتور مصطفى أبو زهرة – مدينة نصر – مدينة القاهرة و يجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ له فروعا و مكاتب و وكالات في عموم جمهورية مصر العربية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء او في الخارج مع مراعاة أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، وان يتخذ و كلاء و مراسلين في داخل البلاد و خارجها مع مراعاة أحكام القوانين السارية و موافقة الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

وقررت البورصة التنبيه على بنك القاهرة الالتزام بأحكام المادة ( 26 ) من قواعد القيد و المادة ( 26 ) من الاجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما مستقبلا.

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