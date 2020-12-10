البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يمنح تمويلا يصل إلى 10 ملايين دولار لتابعة لشركة طاقة عربية

دوت الخليج – وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على منح قرض مبدئي بقيمة 4.2 مليون دولار أمريكي ضمن حزمة حزمة تمويل تصل إلى 10 ملايين جنيه، لصالح شركة طاقة بي في لإنتاج الطاقة الشمسية، التابعة لشركة طاقة عربية للطاقة المتجددة.

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ويعتبر القرض جزءًا من حزمة تمويل تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي لتوسيع أعمال شركة طاقة عربية في مجال الطاقة المتجددة داخل القطاع الخاص، بحسب بيان صادر اليوم.

وسيُمول قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنشاء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 6 ميجاوات تقع في مزارع دينا بمحافظة البحيرة، وتمكنها من تغطية جزء من استهلاكها للطاقة بطاقة نظيفة.

وستبيع شركة طاقة جميع الكهرباء المولدة إلى مزارع دينا بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا.

وتُعد المحطة أول مشروع طاقة متجددة داخل القطاع الخاص يموله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر ويتضمن إمدادًا مباشرًا بالكهرباء من مولد مملوك للقطاع الخاص إلى متعهد شراء خاص من خلال اتفاقية شراء الطاقة.

وسيساهم استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في التحول المستمر للطاقة في مصر من خلال دعم نمو الطاقة المتجددة.

وقالت هايكه هارمغارت، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إن مقدمو حلول الطاقة الخاصة مثل “طاقة عربية” يلعبون دورًا رئيسيًا في دعم التحول والتحرير المستمر لقطاع الطاقة في مصر.

ومن جانبها أكدت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية: “سعادتها بالشراكة بين طاقة عربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في إطلاق أحد أوائل مشاريع الطاقة المتجددة داخل القطاع الخاص في مصر، مؤكدة أن هذه مجرد بداية لمزيد من التعاون المثمر.

وتأسست شركة طاقة بي في لإنتاج الطاقة الشمسية، في مصر لأغراض تطوير أعمال الطاقة المتجددة داخل القطاع الخاص، لصالح طاقة عربية وهي شركة مساهمة مصرية.

وتُعد شركة طاقة عربية ومزارع دينا جزءًا من الشركات الرئيسية التابعة لشركة القلعة.

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واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حتى الآن، أكثر من 7 مليارات يورو في 125 مشروعًا في مصر، تشمل مجالات القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.

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