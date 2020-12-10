رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما في جلسته المنعقدة أمس على الموازنة التقديرية لعام 2021 بإجمالي مبيعات 655 مليون جنيه وصافي أرباح بعد الضرائب 91.4 مليون جنيه. طالع.. أكتوبر فارما تحقق أرباحا بقيمة 32.5 مليون جنيه في عام بارتفاع 44.5% وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على المشروعات الاستثمارية لمنطقة الكريمات والمراهم المنطقة الصلبة. وأشارت أكتوبر فارما، أن إجمالي استثمارات تلك المشروعات تبلغ 83.8 مليون جنيه. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكتوبر فارما تعتمد الموازنة التقديرية لعام 2021 بإجمالي مبيعات 655 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.