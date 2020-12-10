- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات _ وسع البنك المركزي المصري الأوروبي برنامجه الضخم للتحفيز النقدي بمقدار 500 مليار يورو، 605 مليارات دولار، حيث أثرت الموجة الثانية من إجراءات الإغلاق على الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو.
طالع.. المركزي الأوروبي يحذر من وقف مبكر للمساعدات العامة لمواجهة الجائحة
وكانت الأسواق تتوقع إلى حد كبير أن يضيف البنك المركزي المصري إلى مشترياته من السندات ، بعد أن تعهد مرة أخرى في أكتوبر “بإعادة ضبط أدواته” حيث أدى عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء القارة إلى مزيد من الإغلاق الوطني.
هذا واحتفظ البنك المركزي المصري الأوروبي بأسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيلات الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع عند 0.00٪ و 0.25٪ و -0.50٪ على التوالي.
طالع.. المركزي الأوروبي يحذر من أن أرباح البنوك ستظل ضعيفة طوال 2021
وأطلق البنك برنامج شراء الطوارئ الوبائي (PEPP) الاقتصاد عقب الوباء.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0% ويوسع برنامج التحفيز النقدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.