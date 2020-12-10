مبيعات المؤسسات الأجنبية تنزل بالبورصة إلى 10985 نقطة بتداولات تتجاوز المليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على انخفاض جماعي بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

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وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 10985 نقطة مسجلا تراجعا بنسبة 0.28٪.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.18٪، وأغلق عند مستوى 62.6 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.28٪ و 1.35٪ على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.395.886 مليار جنيه، على 186 شركة من خلال 46.247 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 123 شركة مقابل ارتفاع 33 في حين لم تتغير الأسعار السوقية لأسهم 30.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بمبلغ 60.495 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بمبلغ 61.313 مليون جنيه، مقابل 818.410 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 39.654 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بمبلغ 62.692 مليون جنيه مقابل 23.037 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 20.840 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 25.780 مليون جنيه، مقابل 4.939 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة 82.41% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على11.87 % والعرب على 5.72% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 27.98% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.01%.

وتصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.32٪، يليه سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.62٪، ثم سهم الاهرام للطباعة والتغليف بنسبة 4.83٪.

في حين تصدر سهم المصريين للاسكان والتنمية والتعمير قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 16.83٪، يليه سهم العربية للمحابس بنسبة 8.45٪، ثم سهم راية القابضة للاستثمارات المالية 6.87٪.

يرى عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن غياب المحفزات عن البورصة المصرية يدفعها للاستمرار بالتحرك بصورة عرضية.

وتوقع عبد الفتاح، استمرار الحركة العرضية لمؤشرات البورصة المصرية بين مستويات 10800- 11100 نقطة.

وفيما يخص قطاعات البورصة فقد راهن على القطاع الصناعي في حصد ثمار الحزم التحفيزية للاقتصاد والتي تم صياغتها خلال عام 2020 في تحقيق معدلات نمو بالربع الأول لعام 2021.

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