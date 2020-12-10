طلبات إعانة البطالة الأمريكية تقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر

وكالات _ ذكر مكتب إحصاءات العمل، أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة قد قفز بشكل أكبر بكثير من المتوقع، ووصل إلى أعلى مستوياته في 3 أشهر، ليثير هذا الارتفاع المزيد من المخاوف حول تأثير جائحة كورونا على سوق العمل في الاقتصاد الأكبر في العالم.

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ففي تقريره الأسبوعي المعتاد، ذكر المكتب، أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على مطالبات البطالة الأولية للأسبوع الماضي، قد قفز إلى 835 ألف شخص، وهو رقم أسوأ بكثير من التوقعات التي كانت تترقب ارتفاعاً طفيفاً إلى 725 ألفاً، من رقم الأسبوع الماضي والبالغ 716 ألفاً، والذي تم تعديله في تقرير اليوم، من القراءة الأولية البالغة 712 ألف مطالبة.

كما ذكر التقرير كذلك أن المطالبات المستمرة، والتي يتم احتسابها للأسبوع الذي يسبق الأسبوع الذي تُحتسب له المطالبات الأولية، قد ارتفعت لأول مرة منذ سبتمبر إلى 5.757 مليون مطالبة، من 5.527 مليون الأسبوع الماضي.

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