التضخم الأساسي السنوي يرتفع بصورة طفيفة إلى 4% في نوفمبر

دوت الخليج – قال البنك المركزي المصري المصري، إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع في شهر نوفمبر الماضي إلى 4% مقارنة بمعدل 3.9% في أكتوبر الماضي.

وذكر البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ صفر في نوفمبر 2020، مقابل معدلا سالبا 0.1% في الشهر ذاته من العام الماضي، و1.7% في أكتوبر 2020.

طالع.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 5.7% في نوفمبر

وأشار إلى أن التضخم العام للمستهلكين في الحضر المعلن من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أظهر ارتفاع المعدل السنوي في شهر نوفمبر إلى 5.7% من 4.5% في أكتوبر.

وأضاف أن التضخم العام سجل معدلا شهريا 0.8% في نوفمبر مقابل معدلا سالبا 0.3% في ذات الشهر من العام السابق، و1.8% في أكتوبر 2020.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج