التضخم الأساسي السنوي يرتفع بصورة طفيفة إلى 4% في نوفمبر

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دوت الخليج – قال البنك المركزي المصري المصري، إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع في شهر نوفمبر الماضي إلى 4% مقارنة بمعدل 3.9% في أكتوبر الماضي.
وذكر البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ صفر في نوفمبر 2020، مقابل معدلا سالبا 0.1% في الشهر ذاته من العام الماضي، و1.7% في أكتوبر 2020.
طالع.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 5.7% في نوفمبر
وأشار إلى أن التضخم العام للمستهلكين في الحضر المعلن من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أظهر ارتفاع المعدل السنوي في شهر نوفمبر إلى 5.7% من 4.5% في أكتوبر.
وأضاف أن التضخم العام سجل معدلا شهريا 0.8% في نوفمبر مقابل معدلا سالبا 0.3% في ذات الشهر من العام السابق، و1.8% في أكتوبر 2020.
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