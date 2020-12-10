متوسط الدولار يرتفع 1.7 قرش أمام الجنيه في تعاملات اليوم

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شاهندة إبراهيم – ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الخميس، بحوالي قرشين في غالبية وحدات القطاع المصرفي.
وانعكاسًا لذلك ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بواقع 1.75 قرش، بختام تعاملات الأسبوع، محققًا 15.6547 جنيه للشراء و15.7547 جنيه للبيع.
طالع.. سعر الدولار يرتفع بصورة طفيفة ومتوسط البيع عند 15.73 جنيه
وكان متوسط سعر صرف الدولار قد سجل أمس الأربعاء نحو 15.6372 جنيه للشراء و 15.7372 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وعلى مدار تعاملات الأسبوع الجاري، ارتفع متوسط سعر العملة الأمريكية بمقدار 3.75 قرش، حيث بلغ 15.6172 جنيه للشراء و 15.7172 جنيه للبيع الخميس الماضي.
وعلى صعيد أسعار الصرف اليوم الخميس، ارتفع الدولار بواقع قرشين في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر، ليصل إلى 15.64 جنيه للشراء و154.74 جنيه للبيع، في مقابل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
ورفع أيضًا كل من: البنك التجاري الدولي CIB والأهلي الكويتي والمصرف العربي الدولي والإسكندرية وعوده مصر وكريدي أجريكول سعر صرف الدولار بواقع قرشين، ليصعد إلى مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، في مقابل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع بالأمس.
وزاد الدولار قرشًا واحدًا في البنك العربي الإفريقي الدولي، ليصل إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بدلًا من 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
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