متوسط الدولار يرتفع 1.7 قرش أمام الجنيه في تعاملات اليوم

شاهندة إبراهيم – ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الخميس، بحوالي قرشين في غالبية وحدات القطاع المصرفي.

وانعكاسًا لذلك ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بواقع 1.75 قرش، بختام تعاملات الأسبوع، محققًا 15.6547 جنيه للشراء و15.7547 جنيه للبيع.

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وكان متوسط سعر صرف الدولار قد سجل أمس الأربعاء نحو 15.6372 جنيه للشراء و 15.7372 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع الجاري، ارتفع متوسط سعر العملة الأمريكية بمقدار 3.75 قرش، حيث بلغ 15.6172 جنيه للشراء و 15.7172 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وعلى صعيد أسعار الصرف اليوم الخميس، ارتفع الدولار بواقع قرشين في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر، ليصل إلى 15.64 جنيه للشراء و154.74 جنيه للبيع، في مقابل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

ورفع أيضًا كل من: البنك التجاري الدولي CIB والأهلي الكويتي والمصرف العربي الدولي والإسكندرية وعوده مصر وكريدي أجريكول سعر صرف الدولار بواقع قرشين، ليصعد إلى مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، في مقابل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع بالأمس.

وزاد الدولار قرشًا واحدًا في البنك العربي الإفريقي الدولي، ليصل إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بدلًا من 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

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