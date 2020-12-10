أمازون تستهدف الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2025

وكالات _ أعلن فرع شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون في ألمانيا اليوم اعتزام الشركة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتها بنسبة 100% بحلول 2025 وبحسب بيان الفرع الألماني فإن هذا سيجعل أمازون “أكبر شركة في العالم تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة.

وتستهدف أمازون استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل مراكز التغليف والشحن والمكاتب الإدارية الخاصة بها.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن عدد العاملين لدى أمازون وهي واحدة من أكبر أصحاب العمل في الولايات المتحدة تجاوز رقم المليون عامل على مستوى العالم في أكتوبر الماضي.

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ونقل بيان الفرع الألماني للشركة الأمريكية عن جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لها القول “نحن نتقدم نحو تشغيل كل أنشطتنا بالطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2025، أي قبل الموعد الأصلي المستهدف بخمس سنوات حيث كان 2030”.

وفي ألمانيا وقعت شركة أمازون عقدا لمدة 10 سنوات مع شركة أورشتيد الدنماركية لإمدادها بنحو 250 ميجاوات من الكهرباء من مشروع مزرعة الرياح البحرية التي تعتزم أورشتيد إقامتها في بحر الشمال.

وقال فرع أورشتيد الألماني في مدينة هامبورج إن هذا العقد هو الأكبر من نوعه في أوروبا.

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