مال وأعمال

البحرين ستطرح لقاح كورونا بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين

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سي إن بي سي _ قالت وكالة الأنباء البحرينية الخميس 10 ديسمبر في بيان إن الحكومة ستوفر لقاح فيروس كورونا بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين.

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وذكر البيان أن التوزيع سيجري عبر 27 مركزا طبيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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