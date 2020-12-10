البحرين ستطرح لقاح كورونا بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين

سي إن بي سي _ قالت وكالة الأنباء البحرينية الخميس 10 ديسمبر في بيان إن الحكومة ستوفر لقاح فيروس كورونا بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين. طالع.. السعودية توافق على تسجيل لقاح كورونا من فايزر الأمريكية وذكر البيان أن التوزيع سيجري عبر 27 مركزا طبيا. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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