إيطاليا تسجل 887 وفاة جديدة بفيروس كورونا و16999 إصابة

_ قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 887 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الخميس، مقابل 499 في اليوم السابق مضيفة أنها سجلت 16999 إصابة جديدة ارتفاعا من 12756 يوم الاربعاء.

طالع.. إصابات فيروس كورونا في العالم تتجاوز 68.45 مليون والوفيات مليون و562428

وسجلت إيطاليا إجمالا 62626 وفاة منذ ظهور الوباء في فبراير ، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت البلاد 1.787 مليون إصابة حتى يوم الخميس.

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