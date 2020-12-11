إصابات كورونا في العالم تتجاوز 69.14 مليون والوفيات مليون و575595

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– أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 69.14 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و575595.
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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 289740 15378057
الهند 141772 9767371
البرازيل 178995 6728452
روسيا 45280 2569126
فرنسا 56940 2337966
المملكة المتحدة 63082 1787783
إيطاليا 62626 1787147
إسبانيا 47344 1720056
الأرجنتين 40222 1475222
كولومبيا 38308 1392133
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
– العراق 12526 571253
30 – المغرب 6492 391529
32 – السعودية 6012 359415
38 – الأردن 3250 253121
43 – الإمارات 602 181405
المصدر: يعتمد إحصاء على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.
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