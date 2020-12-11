إصابات كورونا في العالم تتجاوز 69.14 مليون والوفيات مليون و575595

– أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 69.14 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و575595.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 289740 15378057

الهند 141772 9767371

البرازيل 178995 6728452

روسيا 45280 2569126

فرنسا 56940 2337966

المملكة المتحدة 63082 1787783

إيطاليا 62626 1787147

إسبانيا 47344 1720056

الأرجنتين 40222 1475222

كولومبيا 38308 1392133

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

– العراق 12526 571253

30 – المغرب ‭‭‭‭‬‬‬6492 391529

32 – السعودية 6012 359415

38 – الأردن 3250 253121

43 – الإمارات 602 181405

المصدر: يعتمد إحصاء على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

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