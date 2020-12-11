محافظ المركزي البريطاني: لندن ستظل مركزا ماليا رئيسيا

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وكالات _ قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي اليوم الجمعة، إن هيمنة لندن كمركز مالي عالمي ستستمر بعد أن تستكمل بريطانيا انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.
طالع.. بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق للتجارة
وقال بيلي في مؤتمر صحفي عقب نشر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري “لندن مركز مالي عالمي، كانت كذلك لوقت طويل جدا، وستظل”.
وأضاف أن فقدان الوظائف في القطاع المالي أقل بكثير مما توقع البعض بعد تمخض استفتاء بريطانيا في 2016 عن قرار بمغادرة الاتحاد الأوروبي.
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