المشاط تبحث مع وزير التخطيط العراقي نتائج اللجنة العليا المشتركة وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور خالد بتال، وزير التخطيط العراقي، أمس الخميس، لمتابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت نهاية أكتوبر الماضي، وبحث تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال اللجنة في سبيل تعزيز التكامل الاستراتيجي بين البلدين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، باتخاذ الترتيبات اللازمة لوضع ما تم التوصل إليه من مقترحات تعاون ومشروعات خلال أعمال اللجنة موضع التنفيذ.

طالع.. وزيرة التخطيط تبحث مع نظيرها العراقي سبل التعاون المشترك

جاء ذلك ضمن فعاليات استقبال وفد جمهورية العراق برئاسة وزير التخطيط العراقي، حيث ضم الوفد وزراء الكهرباء، الصناعة والمعادن، الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والصحة والبيئة، التعليم العالي، الزراعة، الهجرة، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، مدير دائرة الشون الخارجية، لعقد سلسلة اجتماعات لمتابعة تنفيذ نتائج اللجنة العليا المشتركة.

من جهتها رحبت المشاط، بالوفد العراقي، مُشيدة بالعلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، والتفاهم المشترك بين البلدين، والذي يلقى دعمًا وإرادة قوية ورؤية واضحة من القيادتين السياسيتين في مصر والعراق بالعمل على إزالة كافة المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين وتحقيق التكامل الاستراتيجي على كافة المستويات، فضلا عن تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أبرز مجالات التعاون وعلى رأسها وضع الآلية الخاصة ببرنامج إعادة الاعمار مقابل النفط، وكذا الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الإسكان الاجتماعي، ودخول شركات المقاولات المصرية للسوق العراقية، وإنشاء شركات مشتركة للصناعات الكيماوية، مع وضع البرامج والخطط الزمنية اللازمة لتنفيذها، ومن ثم تعزيز التعاون المشترك.

وشددت «المشاط» على سعي وزارة التعاون الدولي للعمل بكل جهد والتواصل المستمر مع كافة الجهات لتنفيذ قرارات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وأن هذه المرحلة الفارقة تتطلب التعاون الثنائي بين البلدين وتفعيل أطر ذلك التعاون من خلال المبادرات ودعم القطاع الخاص.

من ناحيته أعرب الدكتور خالد بتال، وزير التخطيط العراقي، عن امتنانه لهذه الزيارة، وتطلعه لتعزيز علاقات التعاون مع جمهورية مصر العربية في كافة المجالات، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة، موضحًا أن العراق تعمل حاليًا على تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة حيث يجري حاليًا صياغة ووضع برنامج النفط مقابل الإعمار مع مصر، وسوف يتم الانتهاء قريبًا.

كما أشار إلى سعي العراق لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات الإسكان الاجتماعي وإنشاء وصيانة الطرق في العراق، بالإضافة إلى الدعم الفني والعلمي في زراعة الحبوب والزراعات النسيجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في البنية التحتية.

وخلال الاجتماع ناقش الوزيران عدة مجالات أخرى للتعاون ومنها التعاون في مجال التحول الرقمي والإحصاءات، حيث تزداد أهمية التعاون هذا المجال في ضوء ما تعانيه البشرية من جائحة كورونا، كما تم التطرق لبحث التعاون المشترك والتنسيق في مشروعات التعاون الثلاثي في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط، بين مصر والعراق والأردن، وتعظيم الاستفادة المشتركة لهذه الدول والتي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

جدير بالذكر أنه تم عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية الأولى منذ نحو 30 عامًا خلال الفترة من 28-31 أكتوبر الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري، بتوقيع 15 وثيقة في مجالات متنوعة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتنظيم ملتقى اقتصادي تجاري بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والوزراء المعنيين من الجانبين.

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