إيرادات السياحة التركية تهوي 60% في أكتوبر بسبب الجائحة

وكالات _ أعلن البنك المركزي المصري التركي اليوم الجمعة، أن عائدات السياحة الأجنبية إلى البلاد تراجعت في أكتوبر الماضي بنسبة 60 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضيإلى 1.43 مليار دولار.

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وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن عائدات السياحة شكلت 39 بالمئة منصادرات الخدمات التركية، في تراجع بنسبة 54 بالمئة مقارنة بنفس الشهرالعام الماضي، كما شكلت 6.8 بالمئة من إجمالي صادرات السلع والخدمات التركية.

وانخفض عدد الزوار الأجانب إلى تركيا بنسبة 62 بالمئة إلى 2.15 مليون شخص.

وكانت تركيا قد استقبلت 5.59 مليون زائر في أكتوبر2019.

وفي الوقت ذاته، انفق سكان تركيا 91 مليون دولار خارج البلاد خلال أكتوبر، في تراجع نسبته 72 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

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