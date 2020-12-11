عجز ميزان المعاملات الجارية التركي يسجل 273 مليون دولار في أكتوبر

_ قال البنك المركزي المصري التركي اليوم الجمعة، إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد تقلص في أكتوبر إلى 273 مليون دولار. طالع.. إيرادات السياحة التركية تهوي 60% في أكتوبر بسبب الجائحة والرقم أزيد من توقع لعجز عند 0.062 مليار دولار. وفي سبتمبر، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 2.559 مليار دولار. وفي 2019، سجل فائض ميزان المعاملات الجارية لتركيا 1.674 مليار دولار. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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