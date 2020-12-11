وزير الصحة الأمريكي: سنقر لقاح فايزر خلال أيام

_ قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس أزار اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستقر استخدام لقاح شركة فايزر الواقي من كوفيد-19 في غضون أيام، وإنه سيجري تطعيم المجموعة الأولى ربما الاثنين أو الثلاثاء.

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وأضاف الوزير في تصريحات لقناة (إيه.بي.سي) التلفزيونية أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أبلغت الشركة بأنها تعتزم المضي قدما صوب ترخيص منتجها.

أضاف وزير الصحة، أن الإدارة الأمريكية ستعمل أيضا مع الشركة لشحن اللقاح.

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