الجنيه الإسترليني يعمق خسائره ويتراجع بنسبة 1%

وكالات _ سجل الجنيه الإسترليني الجمعة مزيدا من الخسائر وتراجع بأكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار بعد تصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون عن أن فرص عدم التوصل لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست “مرجحة جدا”.

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وعند الساعة 13.12 ت غ تراجع الجنيه 1.2 بالمئة ليبلغ 1,3135 مقابل الدولار، في أدنى مستوى له منذ منتصف نوفمبر، فيما ارتفع اليورو بنحو 1,0 بالمئة ليسجل 92,20 بنس، في أعلى مستوى له منذ سبتمبر.

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