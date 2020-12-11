وول ستريت تهبط عند الفتح مع عودة الشكوك في التحفيز

_ فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على تراجع يوم الجمعة، إذ أثرت تأجيلات فيما يتعلق بحزمة تحفيز جديدة وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا على المعنويات، حتى رغم مضي جهات تنظيمية قدما في اتجاه إجازة الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19.

طالع.. بنك أوف أمريكا: المستثمرون يعززون مخصصات الأسهم بدعم آمال لقاحات كورونا

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 64.77 نقطة، بما يعادل 0.22 بالمئة، إلى 29934.49 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 16 نقطة، أو 0.44 بالمئة، إلى 3652.10 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 65.45 نقطة، أو 0.53 بالمئة، إلى 12340.35 نقطة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج