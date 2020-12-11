العاصمة الإدارية تستقبل وفدا عراقيا لاستعراض تطورات المشروع والفرص الاستثمارية المتاحة

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اليوم، الوفد العراقي الذي يزور القاهرة، برئاسة الدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي وبمشاركة السادة وزراء الكهرباء والصحة والبيئة والزراعة والإعمار والإسكان والبلديات والهجرة والصناعة والمعادن، وبمرافقة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

طالع.. المشاط تبحث مع وزير التخطيط العراقي نتائج اللجنة العليا المشتركة وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة

وقال بيان شركة العاصمة الإدارية، إن الزيارة تأتي في ضوء فعاليات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة والتي تبحث عدد من الملفات الهامة والتعاون المشترك بين البلدين.

وقدم اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الادارية عرضا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأهم المشاريع المقامة فيها ونسب التنفيذ للمشاريع المختلفة والشركات المصرية التي تسهم في إنجاز هذا المشروع الضخم.

وزار الوفد مبني مجلس الوزراء والحي الحكومي والبرلمان الجديدة ومجلس الشيوخ ومدينة الثقافة والفنون ومنطقة الاعمال المركزية التي تتكون من عدد عشرين برج متعدد الاستخدامات كما تم الاستماع إلى عرضا تقديميا لكل مشروع.

وفي نهاية الزيارة أبدى الوفد العراقي سعادته بفكرة مشروع العاصمة الادارية والفوائد المتعددة التي تعود علي المواطن والدولة بإنشائها وكذلك بحجم الإنجاز الذي تم كما أشاد الوفد بسرعة التنفيذ والتصميم وبالشركات المصرية العاملة في المشروع.

وأكد الوفد على أهمية التعاون بين البلدين في المشروعات المختلفة التي تتم في العراق في الوقت الحالي.

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