منظمة الصحة: وفرنا مليار جرعة وقاية من كورونا لدول متوسطة ومنخفضة الدخل

_ قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن برنامج كوفاكس وفر زهاء مليار جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا من إنتاج شركات رائدة وذلك لتقديمها للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. طالع .. الصحة العالمية: مراجعة أي أعراض جانبية للقاح كورونا متروكة للوكالات الوطنية وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة إن 189 دولة تشارك في البرنامج. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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