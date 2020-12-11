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بريطانيا تسجل ارتفاعا في الحصيلة اليومية لإصابات كورونا

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روسيا اليوم _ سجلت بريطانيا اليوم الجمعة ارتفاعا في الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، على الرغم من انخفاض عدد الوفيات.

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وأشارت معطيات وزارة الصحة إلى أن بريطانيا سجلت 21672 إصابة جديدة بكورونا اليوم مقابل 20964 أمس الخميس، و424 حالة وفاة مقابل 516 الخميس.

ويشار إلى أن بريطانيا سجلت أكبر ارتفاع يومي لإصابات كورونا منذ 3 أسابيع. ووصل إجمالي عدد المصابين نحو 1.8 مليون شخص منذ بدء الوباء.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 63506 أشخاص.

وتشير معطيات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني إلى أن نسبة الاختبارات الإيجابية لفيروس كورونا في انجلترا كانت تنخفض خلال الأسابيع الأخيرة، لكن عدد الوفيات المتعلقة بكوفيد-19 في انجلترا وويلز في ارتفاع للأسبوع الـ 12 على التوالي.

وخلال الأسبوع الماضي تم تسجيل انخفاض في عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفيات، لكن وتائر الانخفاض كانت أقل مما هو عليه في الأسابيع السابقة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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