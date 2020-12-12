إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تجيز لقاح فايزر لكوفيد-19

_ قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إنها أجازت استخدام لقاح شركة فايزر لكوفيد-19 أمس الجمعة ، مع توقع بدء التطعيم في غضون أيام فيما يعد نقطة تحول في الولايات المتحدة حيث أودت الجائحة بحياة أكثر من 295 ألف شخص.

طالع.. وزير الصحة الأمريكي: سنقر لقاح فايزر خلال أيام

ومنحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تصريحا بالاستخدام الطارئ للقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني بيونتيك والذي ثبت أنه فعال بنسبة 95 في المئة في منع المرض في مرحلة متأخرة من التجارب.

وقالت الإدارة إنه يمكن إعطاء اللقاح لمن هم في سن 16 فأكثر. ومن المتوقع أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في مرافق الرعاية طويلة الأجل المتلقين الرئيسيين خلال أول جولة من اللقاح والتي تبلغ 2.9 مليون جرعة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع مصور بث على تويتر “الولايات المتحدة هي أول دولة في العالم تنتج لقاحا آمنا وفعالا يمكن التحقق منه. إن إنجاز اليوم هو تذكير بالإمكانيات غير المحدودة لأمريكا”.

وكانت قد تمت الموافقة على لقاح فايزربيونتيك لأول مرة في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر وبدأ سكان المملكة المتحدة في تلقي اللقاح يوم الثلاثاء.

كما أجازت كندا اللقاح وتتوقع أن يبدأ التطعيم هذا الأسبوع.

ووافقت المكسيك والبحرين على لقاح فايزر.

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