ترامب: بدء التطعيم بلقاح فايزر ضد كوفيد-19 في أمريكا خلال أقل من 24 ساعة

سي إن بي سي _ قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايزر أن التطعيم باللقاح في الولايات المتحدة سيبدأ خلال أقل من 24 ساعة.

طالع.. إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تجيز لقاح فايزر لكوفيد-19

وقال ترامب إنه سيتم إعطاء الجرعة الأولى من لقاح فايزر خلال 24 ساعة وسيكون مجانيا لجميع الأمريكيين.

وقال الرئيس الأميركي في مقطع مصور بث على تويتر “الولايات المتحدة هي أول دولة في العالم تنتج لقاحا آمنا وفعالا يمكن التحقق منه. إن إنجاز اليوم هو تذكير بالإمكانيات غير المحدودة لأمريكا

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