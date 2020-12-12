بيكر هيوز: شركات النفط الأمريكية أضافت 12 حفارة الأسبوع الماضي

سي إن بي سي _ أعلنت شركة “بيكر هيوز” للخدمات النفطية زيادة عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بواقع 12 منصة الأسبوع الماضي، كما صعدت منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي.

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وبحسب تقرير بيكر هيوز، ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة 12 منصة في الأسبوع المنتهي يوم الحادي عشر من ديسمبر ليصل الإجمالي إلى 258 منصة.

كما زاد عدد منصات التنقيب الأمريكية عن الغاز الطبيعي 4 منصات في الأسبوع الماضي ليصل إلى 79 منصة.

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