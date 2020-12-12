الولايات المتحدة تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا

العربية نت _ اشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا لعلاج كوفيد-19، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الأمريكية أمس الجمعة، في بيان.

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وتُضاف هذه الجرعات إلى 100 مليون جرعة من هذا اللقاح سبق للولايات المتحدة أن طلبتها من الشركة الأمريكية.

كما اشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة من اللقاح الذي طوّره تحالف فايزر بايونتيك.

وأعلن وزير الصحة الأمريكي أليكس آزار أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة قد تبدأ الاثنين بإعطاء أول دفعة من الأمريكي لقاح “فايزر-بيونتيك” المضاد لكوفيد-19.

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