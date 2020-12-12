جمال نجم يفوز بجائزة أفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي من اتحاد المصرفيين العرب

دوت الخليج – اختار الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري المصري، لجائزة أفضل أداء لنائب محافظ بنك مركزي عربي للعام 2020.

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وذكر خطاب صادر عن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بتوقيع وسام فتوح الأمين العام للاتحاد، أنه سيتم تكريم وتسليم الجائزة لنائب محافظ البنك المركزي المصري المصري جمال نجم، في حفل جوائز التميز والإنجاز المصرفي للعام 2020، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأشار إلى أن الحفل سيقام يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر الجاري، بحضور حشد من كبار القيادات المصرفية العربية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

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