رئيس شركة بيونتيك يتطلع لإنتاج المزيد من لقاح كوفيد-19

سي إن بي سي _ قال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية إن أكبر تحد يواجهها وشريكتها فايزر الآن بعد أن تمت إجازة لقاح كوفيد-19 في الولايات المتحدة سيكون زيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم.

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وقال أوجور شاهين لرويترز في مقابلة “علينا حل مشكلة التصنيع.

“من الواضح جدا أن هناك حاجة لجرعات أكثر. ونعالج هذه المسألة وهي كيف ننتج جرعات أكثر.”

وقالت الشركتان إنها ستنتج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح العام المقبل.

وأجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الاستخدام الطارئ للقاح يوم الجمعة ، بعد أن أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدام اللقاح خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.

وقال شاهين إنه يتوقع أن تحصل الشركات على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية بحلول نهاية الشهر ويمكن أن تبدأ في طرح لقاح في الدول الأوروبية في أوائل العام المقبل.

ومن بين الطرق التي يأمل شاهين أن يزيد بها المعروض تقديم موعد الحصول على مصنع بيونتيك الذي تبلغ طاقته 750 مليون جرعة سنويا الذي تم شراؤه من شركة نوفارتيس في ماربورج بألمانيا.

وقالت شركة بيونتيك إنها ستبدأ في صنع اللقاح هناك في النصف الأول من عام 2021 .

وقال شاهين إنهم يعملون على تطويره وتشغيله وفقا لجدول زمني سريع.

وأضاف “الخطة الأساسية هي 1.3 مليار جرعة.

“ونحن نعمل على خطة موسعة. لا يمكنني أن أبلغكم في الوقت الحالي بما هو ممكن ومقدار ما يمكننا توسيعه ولكننا سنحاول القيام بذلك بشكل كبير.”

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