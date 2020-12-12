السعودية تسجل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 166 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 359 ألفاً 749 حالة، من بينها 3366 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية.

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وذكرت وزارة الصحة، أن معظمهم الحالات الصحية مطمئنة، وأن هناك 517 حالة حرجة تتلقى العناية الفائقة.

كما تم تسجيل 239 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 350 ألفاً و347 حالات.

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس التاجي 6036 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة اليوم.

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